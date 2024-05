Cadeau fiscal : Macky Sall a-t-il berné les patrons de presse ?

Les patrons d’entreprises de presse qui pensaient avoir échappé à un redressement fiscal risquent de déchanter. Dans son émission « l’invité de MNF » de ce mardi 28 mai, la patronne de la télévision 7Tv, Maimouna Ndour Faye a lâché une bombe. « Hier (lundi) vers 20h, ma collaboratrice m’a envoyé une lettre qui a failli me faire évanouir. La direction des impôts considère que le décret n’a pas été pris et donc, la dette fiscale devra être payée », a expliqué la patronne de presse. Une déclaration qui laisse croire que le décret en question n’a jamais existé.







Pour rappel, le 18 mars 2024, Macky Sall, encore en exercice, avait reçu une délégation de patrons de presse et avait annoncé l'effacement des impôts et taxes dus par les entreprises jusqu'en décembre 2023, pour un montant estimé à plus de 40 milliards de francs CFA.





Lors de la campagne électorale, le candidat Bassirou Diomaye Faye a déclaré que cette décision était une « fausse solution à un vrai problème ». « On ne peut pas continuer à éponger la dette fiscale de la presse. Ce n’est pas comme ça qu’on aide la presse. Les patrons de presse de façon générale ne doivent pas opter pour la facilité parce qu’une infraction reste une infraction. Le président Wade avait épongé deux fois et Macky Sall fait la même chose. C’est un encouragement de la fraude fiscale », disait-il.