Caisse de dépôts et Consignations : Mame Boye Diao succède à Cheikh Ba

La Caisse de dépôts et Consignations (CDC) a un nouveau Directeur général. Il s’agit de l’inspecteur principal des impôts et des domaines, El Hadj Mamadou Diao plus connu sous le nom de Mame Boye Diao.

Il occupait jusque-là, la Direction des Domaines à la Direction générale des Impôts et des Domaines.



Ce jeudi 9 février, El Hadji Mamadou Diao est «nommé Directeur général de la Caisse des Dépôts et Consignations, en remplacement de monsieur Cheikh Ahmed Tidiane Ba, appelé à d’autres fonctions», selon le communiqué du Conseil présidentiel tenu à Thiès.