cales 2022 : Des Sénégalais de la diaspora mettent en place la coalition ‘’Gox Yu Bess’’

Une nouvelle coalition politique voit le jour au Sénégal. Il s’agit de la coalition ‘’Gox Yu Bess’’ (nouvelles localités) dont la cérémonie officielle de lancement a eu lieu le 28 août dernier, 2021, à Dakar, renseigne un communiqué parvenu à Seneweb.







Cette nouvelle coalition politique a été mise en place par la plateforme jeunesmaires.org. Ce, après avoir constaté, entre autres, « les défis socio-économiques accentués au niveau mondial et national avec des crises à répétition ; une classe politique désavouée et désaffectionnée ; la jeunesse première ressource inexploitée du continent ; l’importance des collectivités territoriales dans les politiques de développement ; le niveau de paupérisation de la plupart des communes ; l'échec de tous les modèles testés jusqu’ici et un système qui favorise la mauvaise gouvernance et la corruption ».





‘’Gox Yu Bess’’ a ainsi été mise en place pour : « le renouveau générationnel ; l’émergence de nouveaux acteurs dans le champ politique ; des jeunes responsabilisés ; une gouvernance de proximité ; une véritable démocratie participative dans les communes ; une gestion participative axée sur l’inclusion, l’innovation, la probité et la transparence ; des communes viables, compétitives et développées conformément à l’acte 3 de la décentralisation ».





Selon ses initiateurs, elle vise « le renouveau générationnel ainsi que l’émergence de nouveaux acteurs politiques ». Il s’agit aussi de « favoriser la candidature et la victoire de candidats jeunes » lors des prochaines élections municipales prévues le 23 janvier 2022. En effet, ‘’Gox Yu Bess’’ se veut être une entité politique qui, à travers « la solidarité générationnelle, travaille pour le renouveau de la vie politique sénégalaise ».





« Résolument engagée pour le développement à la base », la coalition est composée de mouvements et de partis politiques, à savoir : l’USL de Me Abdoulaye Tine, avocat au barreau de Paris ; le RPD/Defko de Doudou Sidibé, professeur des universités à Paris ; Nguékokh Bou Bess ; Seytu Bambey ; Alliance des bâtisseurs ; Mouvement sopidoxaline - La relève ; Zig Bou Bess ; Epas Bodess ; Guédiawaye Bou Bess ; Thiéba horizon ; M71/3S ; Mouvement Teranga ; Ndiaganiao Avenir ; Ngueniene Bou Bess ; CAP 21 ; Touba Toul ma fierté ; Mouvement And defar Dekk-bi ; entre autres.





‘’Gox Yu Bess’’ est une coalition nationale intégrée par des Sénégalais de la diaspora et candidats dans leurs communes d’origine.