Camp militaire de Goudiry : Une infrastructure sécuritaire stratégique, selon Macky Sall

Camp militaire de Goudiry, une infrastructure sécuritaire stratégique

Macky Sall est dans le Sénégal oriental dans le cadre d’une tournée qu' il met à profit pour inaugurer quelques infrastructures. Ce matin, il a procédé à l’inauguration du camp militaire de Goudiry. Un choix essentiel, selon Macky Sall, au vu de la position géographique que Goudiry : "il nous incombe d’anticiper et de veiller pour la préservation d’un environnement de paix et de sécurité, gage de la quiétude nécessaire au développement économique et social de notre pays. Le choix de Goudiry n’est pas fortuit. Plus vaste département du Sénégal, cette localité est à la confluence du chemin de fer et de la route nationale n°1 qui relient Tambacounda au poste frontalier de Kidira. Le redéploiement de nos forces au plus près des frontières permet dès lors d’adopter une posture d’anticipation et de veille face aux menaces multiformes induites par les groupes armés terroristes et la criminalité transfrontalière organisée”.