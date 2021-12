[Capture] Campagne de levée de fonds : Lancée hier, la cagnotte pour financer la campagne de Yewwi dépasse les 2 millions

Lors d’un meeting à Thiès, le leader du Pastef a demandé à ses partisans une cotisation symbolique de 500 F pour financer la campagne de la coalition Yewwi Askan Wi, en vue des élections locales.



Une cagnotte est ainsi ouverte. Et pour l’heure, la collecte est à 2 820 354 F, avec 1 818 participants.



Dans sa description, cette collecte «a pour objectif de constituer une force politique capable de gagner les élections locales et législatives de 2022 et de consolider une dynamique de collaboration, en perspective de l’élection présidentielle de 2024».



Ce type de collecte est une forme de financement participatif. Le leader du Pastef l’avait déjà expérimenté, avec une campagne de levée de fonds qui avait relancé le débat sur le financement des partis politiques.