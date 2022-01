[Photos] Campagne des locales à Kaolack : Démonstration de force de Serigne Mboup et de Youssou Bengelloune

Campagne des locales à Kaolack : Démonstration de force de Serigne Mboup et de Youssou Bengelloune

Le candidat à la mairie de la ville de Mbossè Coumba Djiguene, a fait face à la presse de Kaolack ce samedi au complexe " Coeur de ville de Kaolack" . Serigne Mboup a dévoilé son programme en vue de briguer les voix des Saloum Saloum aux élections locales du 23 janvier prochain.





A en croire le président de la coalition And Nawle And Ligueye, après des mois de terrain dans le but d'étudier les problèmes des populations, " les Kaolackois m'ont exposé leurs doléances qui tournent autour de la santé, l’assainissement l’éclairage public, entre autres “ a fait savoir Serigne Mboup.





Il dit vouloir transformer la ville de Kaolack à travers son triptyque “Setal , Suxali, Samm “. Et promet la construction de 100 arrêts "Jakarta" pour permettre aux conducteurs de ces deux-roues de prendre leur destin en main et d’avoir des financements pour mener à bien leur commerce.





D’autres initiatives prévues par le candidat à la mairie de Kaolack





Serigne Mboup est revenu sur d’autres projets telle la réhabilitation du port de kaolack. “ Ce serait une fierté pour les Kaolackois mais nous manquons d'avocats pour défendre cette cause régionale “ a-t-il déploré.

Autres axes de ce programme, Serigne Mboup annonce le renforcement de la sécurité de la ville de Kaolack, l'amélioration du cadre de vie, une politique sportive conquérante ainsi qu'une prise en charge plus conséquente dans les secteurs de la culture, la santé, l'éducation, entre autres.





Pour Youssouf Bengelloune, candidat de la coalition And Nawle And Ligueye pour le conseil départemental de Kaolack, quant-à lui est revenu sur la situation géographique privilégiée de Kaolack qui est un carrefour. Une posture qui la rend vulnérable aux accidents de la route. “ Il doit y avoir un hôpital digne de ce nom. Une fois élu, je promets de lutter pour que les Kaolackois puissent se soigner efficacement sur place “ dit-il.

Parlant de sport, le candidat du conseil départemental compte réhabiliter le stade Lamine Gueye pour qu'il réponde aux normes internationales.