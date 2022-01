[Reportage] Campagne électorale et business : Les agences de location de voitures et mécaniciens se sont frotté les mains...

La campagne électorale a toujours constitué un moment de vaches grasses pour ceux qui s’activent dans la location de véhicules ainsi que les mécaniciens. Cette année, la situation n’a pas changé. Ces travailleurs ont encore vu leur chiffre d'affaires passer à la hausse. Seneweb est allé à la rencontre des mécaniciens et responsables d'agences de location de voitures qui ont regretté la fin de la campagne électorale.





Dans son parking presque déserté, qui se trouve juste à côté de l’hôpital Keur Massar, Amadou Dièye, le propriétaire accompagné de son employé, est venu constater le déroulement des activités. Il confirme que cette année, les politiciens ont bien rempli ses poches avec une forte demande de location de voitures. Une occasion qui l’arrange bien.





Un business qui rapporte en un laps de temps





« J'ai un autre travail à faire, j'ai pas le temps. Mais vu qu’on est en période de campagne électorale, j’ai laissé toutes mes activités pour profiter de l’occasion comme tout le monde. Actuellement ça marche à merveille. J'ai signé 10 contrats de locations de véhicules avec 10 candidats depuis le premier jour de la campagne ; ils me doivent chacun 40.000 francs par jour. J'ai vendu également 03 véhicules neufs à deux jours du démarrage de la campagne. franchement je ne me plains pas car c'est un business qui rapporte de l'argent en ce moment même si c'est un laps de temps », avance le monsieur.





Loin de ceux qui ont renoncé à cette activité de location de voitures pour des risques de saccages et de destructions, lesquels ont émaillé d'ailleurs dans la campagne électorale, Amadou Dièye a osé prendre des risques de mettre ses voitures à la dispositions des candidats qui en ont fait la demande. Selon lui, tout a été clarifié dans le contrat qu'il a d'ailleurs déposé à la gendarmerie. Il estime n'avoir rien à perdre dans cette affaire.





« Il est vrai que cette campagne est mouvementé. C'est risqué parce que quelque part avec les saccages, tu peux te retrouver avec une voiture complètement caillassée et détruite. Mais je n'ai rien à perdre dans cela, dans le contrat, mes clients ont bien adhéré et signé la condition de remboursement de frais de réparation en cas de saccages de voitures ou autres anomalies constatées après service. Donc, en cas de difficultés, c'est eux qui vont rembourser quel que soit le prix facturé. Et ils ont tous signé cette condition avec moi à la gendarmerie. Je ne m’inquiète pas pour ça", poursuit le propriétaire de l'agence.





"Presque toutes les voitures ont été louées par les politiciens"





Chez Pape Moustapha Diop, un gérant de parking de voitures situé sur la VDN, tout près de l’agence Expresso, la remarque est la même. Ici, le parking est presque vide. Pas assez de voitures. Trouvé dans son bureau, en plein service, il aborde dans le même sens que son prédécesseur.





« Nous livrons un service de location de voitures. Actuellement, le parking est vide à cause de la campagne. Presque toutes les voitures ont été louées par les politiciens. En tout cas c’est une bonne occasion pour nous. Même si on a pas eu la chance de vendre, on a quand même loué nos véhicules. J'avoue que notre chiffre d'affaires a aussi connu une grande hausse avec la campagne. Le Business fonctionne bien en ce moment", sourit le gérant.





Pour les risques de pannes ou de destructions de véhicules, Pape Moustapha avance que l’agence a engagé ses propres chauffeurs pour accompagner les politiciens tout au long de la campagne en vue de protéger leurs voitures.





« C'est vrai qu'il y a des risques parce avec la campagne, les politiciens vont partout. Parfois, ils ne prennent pas le soin de regarder là où ils passent. Ils font du n'importe quoi avec les véhicules parce que ça ne leur appartient pas. C'est pour cela que nous avons pris des dispositions d'engager nos propres chauffeurs pour accompagner les politiciens qui ont loué nos véhicules. C'est plus rassurant que de les laisser partir avec d'autres chauffeurs qui ne se soucient pas de l'état des voitures de l'agence", explique-t-il.





Le gérant de préciser qu'en plus d'engager des chauffeurs de l'agence pour accompagner les politiciens durant la campagne, ces derniers devront encore rembourser pour toutes anomalies signalées sur les voitures après services.





"Quand je pense à la fin de la campagne, ça me fait mal, ça doit continuer"





"Même si nous mettons à leurs disposition nos propres chauffeurs pour les accompagner, en cas de saccage ou de destruction, ils vont nous rembourser car c'est signé dans le contrat", glisse-t-il.





Toutefois, il faut signaler que ce ne sont pas seulement les agences de location de voitures qui profitent de l'occasion, les mécaniciens aussi ne sont pas laissés en rade dans ce business.





A un mètre de l'agence, El Hadj Hadji, mécanicien, aidé par ses deux apprentis, tous en sueur sous une chaleur ardente, s'affairent autour d'une voiture qui est en panne. Sur place, 5 autres voitures à réparer dans l'urgence les attendent. La pression est au rendez-vous. Sourire au lèvres, El Hadj nous indique qu'il profite bien de période de campagne.