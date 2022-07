Campagne électorale : Les femmes cadres de BBY appellent leurs militants à la paix et à la retenue

L'Appel des femmes cadres de Benno durant la campagne

La Plateforme des femmes cadres de la grande mouvance présidentielle a lancé sa campagne électorale pour les Législatives du 31 juillet, ce mercredi. Venues nombreuses assister à cette cérémonie, ces femmes ont toutes délivré un message de paix à l’endroit de tous les militants et concitoyens.





Dans sa déclaration, leur porte-parole, Arame Seck, a exhorté tous les acteurs de la vie politique sénégalaise à œuvrer au raffermissement de cette paix sociale, en faisant montre de sérénité, de responsabilité et de retenue dans leurs discours et dans leur comportement.





C’est dans ce contexte qu’elle a tenu à attirer l’attention de l’opinion publique sur les menaces qui pèsent sur la cohésion sociale, du fait de l’immaturité et de l’irresponsabilité d’une certaine partie de l’opposition dont les discours ethnicistes et séparatistes tranchent d’avec les lois en vigueur dans le pays.





D’après la porte-parole du jour, ‘’le Sénégal est et restera toujours ce peuple formidable, car uni, fort et fier de son histoire et de sa culture que le monde, dans son entièreté, reconnait et respecte à sa juste valeur’’.





S’exprimant sous le contrôle des femmes cadres de la grande mouvance présidentielle, Arame Seck soutient sans réserve et dans un élan patriotique toutes les actions du président Macky Sall.





‘’Nous renouvelons ainsi au président Macky Sall, le président de la coalition Benno Bokk Yaakaar, notre engagement indéfectible à accompagner activement tous les candidats des différentes listes en lice dans leur marche vers une victoire éclatante aux élections législatives du 31 juillet 2022, afin de parachever son ambition d’un Sénégal émergent pour tous. Inch’Allah’’, dixit-elle.