Campagne «A vos masques !» lancée : «Face à la Covid-19, le relâchement peut être dangereux», (Dr Moeti)

Le constat est fait par l’Organisation mondiale de la santé (Oms). Elle dit identifier une tendance inquiétante au relâchement vis-à-vis des mesures de sécurité parmi les populations.Ainsi, dans le cadre d’un effort pour redynamiser les mesures de santé publique, la directrice régionale de l’OMS pour l’Afrique, Dr Matshidiso Moeti, et Cie ont lancé, ce jeudi 12 novembre, la campagne «A vos masques !».Selon eux, lors d’une conférence de presse virtuelle, cette campagne vise à atteindre plus de 40 millions de jeunes en Afrique avec des messages positifs sur la bonne utilisation des masques, à travers les réseaux sociaux, et de combattre le relâchement, la lassitude et l’incompréhension autour des mesures de prévention de la Covid-19.Le Bureau régional de l'Oms pour l'Afrique de renseigner que «face à la Covid-19, le relâchement peut être dangereux». «En ce moment critique, alors que l’Afrique commence à voir une hausse du nombre de cas, nous avons besoin de redynamiser et de nous réengager à porter des masques. Je sais que beaucoup trouvent les mesures de santé publique fastidieuses. Mais sans l’action de chacun d’entre nous, l’Afrique risque de faire face à une nouvelle hausse des cas de Covid-19», a déclaré le Dr Moeti.Ainsi, l’Oms appelle les États membres à mener des évaluations de risques au niveau infranational et à identifier les zones à haut risque. De la sorte, en s’appuyant sur cette analyse, les gouvernements locaux peuvent adapter leurs mesures de santé publique et adopter un processus décisionnel flexible.«L’Oms aide à la préparation à une potentielle augmentation des admissions à l’hôpital, en formant davantage de personnes en charge du suivi et des cliniciens à mieux gérer les cas, en garantissant que les fournitures essentielles sont disponibles et en stimulant le contrôle aux points de passage des frontières», indique l’organisation du système onusien.Avant d’appeler les gouvernements à impliquer les communautés et à gagner leur assentiment et leur soutien aux mesures de santé publique capables de sauver des vies.«C’est uniquement en garantissant que les habitants des villes, des districts et des villages en Afrique s’engagent à combattre la Covid-19, que nous pourrons surmonter cette pandémie», conclut l’Oms.