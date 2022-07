Campagne / Législatives à Kolda : L'Iinter coalition Yewwi-Wallu liste les maux du Fouladou

Le Fouladou dans son ensemble souffre de tous les maux qui empêchent son développement. C'est le constat fait par les responsables politiques de la coalition Yewwi Askanwi en compagnie de ceux de Wallu. En campagne électorale pour les législatives du 31 juillet prochain, cette inter-coalition met sur la place publique les problèmes de Kolda. Ainsi, dans le domaine de la santé, la situation actuelle de l'hôpital régional avec son insuffisance de personnel qualifié, l'absence de scanner fonctionnel et son inondation en cette période d'hivernage, préoccupent cette coalition de l'opposition.





A en croire Famara Mané, tête de liste départementale de l'Inter-coalition Yewwi-Wallu, "Kolda est oublié au plan de la santé, malgré les multiples sorties des populations pour réclamer de meilleures conditions de santé dans les structures sanitaires". Ajoutant que même les prix des tickets sont très élevés pour des populations en majorité éleveurs et agriculteurs.

Pour Famara Mané plus connu sous le nom de Adjiba, les autorités politiques du Fouladou ont failli à leurs missions. En compagnie de sa camarade candidate Kadidiatou Baldé, l'Inter-coalition Yewwi-Wallu promet de défendre cette question pour une meilleure santé à Kolda. Côté éducation, le non démarrage de l'université de Kolda est dans le viseur de cette inter-coalition.

Démarrés depuis plus de sept au moins, les travaux de construction de cette université sont toujours en cours avec plusieurs arrêts de travail. Ce qui agace les responsables politiques de l'opposition qui déclarent que ceux qui sont au pouvoir ne se soucient pas de l'éducation des enfants du Fouladou. Une tâche noire à côté des nombreux abris provisoires et insuffisance de tables bancs dans les écoles et établissements du Fouladou. Famara Mané et son équipe ouvre une fenêtre sur l'emploi des jeunes, pour dire que le taux de chômage est très élevé à Kolda à cause d'une mauvaise politique sur l'emploi. "Pas d'usines ni de petites industries au Fouladou malgré la disponibilité de la matière première. C'est vraiment déplorable que des jeunes soient là en train de rien faire si ce n'est le métier de Jakartaman" confiie Adjiba. Ajoutant que la femme du Fouladou est fatiguée à cause des multiples travaux qu'elle fait toujours à la main.