Campagne présidentielle: Thierno Alassane Sall promet de développer la transformation des produits locaux à Fatick

De passage à Fatick, le président du parti la République des Valeurs (RV), Thierno Alassane Sall, compte développer la transformation des produits locaux dans la localité une fois à la tête du pays.





"Il y a un potentiel agricole inestimable dans la région et de nombreux arbres fruitiers qui doivent être transformés localement et exportés", a déclaré TAS. Le candidat à l'élection présidentielle ajoute que cela permettrait de créer des emplois et des usines dans différents domaines pour lutter contre le chômage des jeunes.





Dans ce sens, il a déploré l'importation de jus de fruits alors que la région de Fatick possède un grand potentiel dans ce domaine.