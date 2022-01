[Vidéo] Campagne / Yewwi Askanwi : Malick Gakou prend le pouls du Sénégal de l'intérieur

Campagne / Yewwi Askanwi : Malick Gakou prend le pouls du Sénégal de l'intérieur

Après sa tournée dans le sud du pays à travers le Pakao, le Brassou, le Balantacounda et Ziguinchor où il a assisté au meeting d'ouverture de la campagne de Yewwi Askan wi avec Ousmane Sonko, le Président du Grand Parti a sillonné le département de Foundiougne.





Accueilli en faste à Keur Saloum Diané pour soutenir Babacar Diane, candidat de Yewwi, Malick Gakou a présidé ensuite le meeting de la dite coalition à Karang pour galvaniser Ibrahima Sané et ses troupes. De même, il a rencontré et encouragé les militants de Yewwi à Toubacouta, Sokone et Passy.





Après le Ndiombatou, il a visité les communes de Kahone et de Kaffrine. Pour dire que la campagne de Yewwi est bien lancée. "Le coeur des Sénégalais bat pour la coalition Yewwi Askanwi " a martelé l'ancien ministre et président du Grand parti. Qui propose sa coalition en alternative aux difficultés que traversent les Sénégalais notamment de l'intérieur du pays.