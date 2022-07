Campagne Yewwi-Wallu pour les législatives : Barthélémy Dias déterre le dossier Pétro-Tim

Campagne Yewwi-Wallu et le dossier Petro-Tim

Décidément, l’inter-coalition Yewwi-Wallu veut détruire son adversaire du pouvoir. Et tous les coups sont permis, quitte à déterrer les dossiers les plus sensibles, qui n’honorent pas le régime, pour faire passer Macky Sall et ses partisans pour les ennemis à abattre.





Devant des milliers de jeunes de Grand-Yoff, hier, et partout où il est passé depuis le début de la campagne pour les Législatives, la tête de liste départementale de la coalition Yewwi Askan Wi (Yaw) ne manque pas d’arguments pour nuire à Benno Bokk Yaakaar (BBY), rapporte ‘’SourceA’’.





Allant des députés escrocs, voleurs, trafiquants de faux billets, Barthélemy Dias a sorti tous les cafards de la majorité présidentielle. ‘’Nous voulons balayer toutes les ordures qui sont à l’Assemblée nationale’’, a-t-il confié aux Grand-Yoffois.





Précisant que l’inter-coalition attend des électeurs de porter l’écart des voix de 100 000, enregistré à Dakar lors des Locales, à 200 000 pour ces Législatives, Barthélemy Dias indiquera dans la foulée qu’ils ont un plan pour remettre sur la place publique le dossier Pétro-Tim qui révèle des soupçons de corruption dans l’industrie pétrolière et gazière du Sénégal et dans lequel le frère du président Macky Sall, Aliou, a été cité.