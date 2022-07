CAN féminine : pourquoi les Lionnes de 2022 sont plus fortes que celles de 2012

Le Sénégal a été éliminé par la Zambie en quart de finale de la CAN féminine (Maroc 2022). Les Lionnes ont ainsi manqué la qualification directe pour le prochain Mondial (Australie- Nouvelle-Zélande 2023). Mais il leur reste une chance : vainqueur du match de classement contre la Tunisie, l’équipe de Mame Moussa Cissé va jouer les barrages.



Le Sénégal est donc toujours en course pour disputer sa première Coupe du monde féminine.



Toutefois, les Lionnes ont réussi leur CAN. En effet, en atteignant les quarts de finale, elles ont accompli leur mission initiale, qui était de franchir le premier tour.



Responsable du football féminin, Seyni Ndir Seck confirme. Dans un entretien paru dans Record, mardi, l'ancienne capitaine des Lionnes attribue le bon parcours du Sénégal à une bonne préparation. C'est d'ailleurs pour cela qu'elle estime que la sélection de 2022 est plus forte que celle de 2012.



«Le processus a été entamé il y a deux ans, avec le tournoi UFOA qu’on avait remporté, se remémore Seyni Ndir Seck. Cela avait permis à ces jeunes de jauger leur niveau par rapport aux équipes de notre zone, (…) de croire à leur talent.»



La Covid-19 a été un coup de frein, mais le travail ne s’est jamais totalement arrêté sur le chemin de la CAN 2022. «On a joué plusieurs matches amicaux avec des regroupements périodiques. Ce qui a permis à l’équipe d’être en jambes», savoure la responsable du football féminin à la FSF.