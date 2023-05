CAN U17 : Le Mali domine le Congo et valide son ticket pour les demi-finales

Après le Sénégal et le Maroc, le Mali est la 3e équipe qualifiée pour les demi-finales de la CAN U17. Les Aiglons du Mali, vainqueurs de la compétition en 2015 et en 2017, ont dominé cet après-midi le Congo (3-0). Les jeunes Maliens, plus techniques et mieux organisés tactiquement, ont rapidement pris leurs aises dans ce match en ouvrant la marque par Ange Martial Tia à la 7e mn. Le longiligne attaquant malien Mamadou Doumbia doublait la mise (31e).





En seconde période, le Mali a confirmé sa domination avec le 3e but de Mahamoud Barry sur penalty (56e).





Avec cette nette victoire, l’équipe du Mali valide son ticket pour les demi-finales de la CAN et pour la phase finale de la Coupe du monde.