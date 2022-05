Candidat aux Législatives: Pourquoi Guy Marius Sagna s'est entretenu avec des émissaires de l'Ambassade des USA

Guy Marius Sagna sur sa rencontre avec l'Ambassadeur des Usa

Le secrétaire administratif de Frapp/France dégage, Guy Marius Sagna, a pris langue, ce jeudi, avec une délégation de la représentation diplomatique américaine à Dakar. Les discussions ont porté sur plusieurs sujets, dont sa candidature annoncée aux prochaines élections législatives, selon l'activiste.





"A sa demande, j'ai reçu aujourd'hui une délégation de l'ambassade des États-Unis au siège du Frapp", a-t-il fait savoir, à travers une note.





Pour Guy Marius Sagna, "l'ambassade des États-Unis souhaitait s'entretenir avec (lui) sur des questions liées à (sa) candidature aux élections législatives, à la polémique sur (son) contrat avec la ville de Dakar, au processus électoral en cours au Sénégal".