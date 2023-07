Candidat de BBY : L’AFP se rangera derrière le candidat de Macky

Pour Moustapha Niasse et Cie, pas question de faire bande à part à la présidentielle du 25 février 2024. Peu importe le candidat qui sera choisi par le président Macky Sall pour porter le flambeau de Benno Bokk Yakaar (BBY), l’alliance des forces de progrès (AFP) a décidé de le soutenir. Les progressistes ont pris cette décision lors de la réunion, ce jeudi 13 juillet, du secrétariat politique exécutif.





En effet, après avoir magnifié la déclaration du président Macky Sall et sa décision de ne pas briguer un troisième mandat, le secrétariat politique, qui a réaffirmé son ancrage dans BBY, a recommandé à la conférence des leaders de la coalition du pouvoir de « continuer les discussions pour trouver le candidat qui aura le profil idéal ». Ce faisant, déclare le porte-parole du parti, DR Malick Diop : « l'AFP et la coalition Benno Siggil Sénégal vont soutenir le candidat qui sera choisi par le président Macky Sall, qu’il soit de l’APR ou d’un autre parti allié ».





Le secrétariat politique s’est également penché sur le renouvellement des instances du parti. Il a été recommandé, à ce sujet, de poursuivre la vente des cartes avant d’aller vers le congrès. « L'AFP constitue le seul parti qui, depuis sa création, est allé tout le temps au congrès. Et nous allons continuer également à renouveler les instances. Nous avons commencé la vente des cartes. L'autre aspect qui était important pour stabiliser tout ce qui est constitutif des instances au niveau des 588 collectivités territoriales, il a fallu proposer un certain nombre de commissaires politiques. Et ces commissaires politiques vont se déployer au niveau de ces 588 collectivités territoriales », informe le porte-parole.





Ainsi, ajoute-t-il, « la recommandation du secrétariat exécutif politique, c'est d'entamer la stabilisation à savoir la constitution de toutes les instances afin d'arriver à un congrès qui va permettre de renouveler toutes les instances ».