Candidat de Bennoo : Niasse a bouclé les auditions

Le Haut représentant du chef de l’État, Moustapha Niasse, a bouclé ce mardi les auditions des candidats pour porter les couleurs de Bennoo Bokk Yaakaar lors de la prochaine présidentielle. Cinq personnalités ont répondu à ses questions. Lesquelles tournaient, selon Les Échos, autour de deux points : «Qu’avez-vous de plus que les autres candidats à la candidature ?» et «Êtes-vous prêt à vous ranger derrière celui qui sera choisi ?»



D’après le journal Abdoulaye Daouda Diallo et Abdoulaye Diouf Sarr ont bouclé les auditions. Ils ont rencontré Niasse ce mardi. Le premier à partir de 11 heures et le second «vers 20h-21h», si l’on en croit Les Échos.



Dimanche, le leader de l’AFP avait auditionné Mahammad Dionne. Et auparavant, il avait accueilli Amadou Ba et Aly Ngouille Ndiaye.



Il reste maintenant à rendre compte au Président Macky Sall, président de la Conférence des leaders de la coalition. Laquelle lui a donné carte blanche pour désigner son candidat.