Candidat de l’Union citoyenne Bunt-Bi : L’appel de Dr Thierno Seydou Badiane aux électeurs de Kaffrine

« Kaffrine a besoin de changement ! Mais d’un changement urgent avec l’Union citoyenne Bunt-Bi pour la réalisation d’un programme de développement soutenu par une équipe dynamique capable d’apporter des solutions aux différents problèmes socioculturels de nos populations, avec une définition précise de nos différents projets relatifs à l’environnement, aux infrastructures, à l’emploi des jeunes et à la lutte contre la pauvreté ». Ainsi s’exprime Dr Thierno Seydou Badiane, candidat à la mairie de Kaffrine aux échéances électorales locales de mars 2022.





Dans un document reçu, il dévoile des aspects de sa vision pour Kaffrine et propose de « bâtir un KAFFRINE nouveau à cheval sur : la solidarité, l’unité, le travail, la rectitude et l’amour du bien ». Spécialiste en passation de marché, Thierno Seydou Badiane estime être assez outillé pour prendre les rênes de la commune afin de répondre aux attentes des populations.





Titulaire d’un doctorat en entomologie au département de biologie animale de la Faculté des sciences et techniques de l'UCAD, d'une maîtrise en droit public, d'un Master 2 en science politique, Dr Thierno Seydou Badiane pense que le changement de Kaffrine doit se faire en profondeur. Enseignant puis Inspecteur de formation, il se donne comme ambition de « Rapprocher la commune des populations ». Sur le volet éducation d'ailleurs, il envisage la « Réhabilitation et équipement des 130 classes pour les 12 écoles primaires de la commune ; une remise gratuite de fournitures scolaires aux élèves, une contribution à la prise en charge des factures d’eau et d’électricité des écoles primaires ; une mise à disposition d’un terrain pour la construction de la case des tout-petits ; assistance aux enfants et au personnel de la case des tout-petits ; assistance aux étudiants et aux daaras ».





Au plan sanitaire, Docteur Thierno Seydou Badiane veut répondre présent face aux besoins de ses administrés. « Nous voulons améliorer le plateau sanitaire de Kaffrine », dit-il, par des « appuis au poste de santé et au centre de santé et contribution à la campagne de lutte contre le paludisme et une assistance aux personnes du 3ème âge, assistance aux lieux de cultes (mosquées et églises) et création d’un bureau de paiement pour le 3ème âge (IPRES) ».





« Ensemble, nous bâtirons un KAFFRINE nouveau. Avec des Kafrinois qui refusent la corruption, la manipulation, préférant l’honnêteté en politique et la bonne gouvernance pour gérer la cité avec transparence et efficacité. Ensemble, nous rendrons à KAFFRINE, sa vraie valeur et sa grandeur ; pour la tranquillité, la sécurité et la sérénité de ses habitants », développe le candidat de l’Union citoyenne Bunt-bi.