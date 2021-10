Candidate à la mairie de Dakar: Soham El Wardini investie par le Caucus des Femmes leaders

«Aujourd’hui, les femmes sénégalaises se sont levées pour réclamer une présence plus significative à la tête des collectivités territoriales ce qui s’est matérialisé par cette randonnée qui est un grand succès avec le Caucus des femmes leaders qui a décidé d’investir toutes les femmes qui sont candidates à la candidatures ». Ces mots sont de Soham el Wardini. Elle s’exprimait ainsi lors de la randonnée pédestre organisée par le Caucus des Femmes Leaders pour l’investiture des femmes tête de liste aux élections locales. «A cet effet, elle a été investie candidate des Femmes pour la Ville de Dakar. Ce dont elle s’est réjouie», selon une note reçue à Seneweb, ce dimanche 24 octobre.







La candidature à sa propre succession à la mairie de Dakar dira:« Cette investiture me va droit au cœur et prouve que les femmes ont confiance en moi et je pense que cela va me motiver davantage pour encore faire mieux.C'est une marque de confiance d’être élue maire depuis 2018. Je suis un maire sortant et j’ai un bilan à présenter, un bilan de deux maires, mon prédécesseur (Khalifa Sall) et moi même qui termine cette candidature en janvier 2022 ».













«Plus on aura de femmes maires, plus le pays ira mieux»

















Soham el Wardini a toutefois magnifié ce combat porté par le Caucus. «C’est est plus que légitime. On ne peut pas être plus de 50% de la population, voter et élire des hommes et ne pas figurer dans ces instances. Plus on aura de femmes maires, plus le pays ira mieux », affirme-t-elle.





À son tour, présidente du Caucus des Femmes a soutenu: « Nous avons fait la base de données des femmes candidates et nous en sommes à 103 femmes candidates aujourd’hui. Donc qu’on ne nous dise pas qu’il n’y a pas de femmes qui veulent être maires ». Selon elle, c’est pour rappeler aux leaders politiques leur engagement d’investir au moins 10% de femmes sur les listes comme maires. Elle fait savoir, tout de même: Nous appelons la population à voter massivement les listes dirigées par les femmes».