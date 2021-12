[Vidéo] Candidature à la mairie de Dakar : Amadou Ba encense Abdoulaye Diouf Sarr

Qu’à cela ne tienne ! Le coordonnateur national de la Coalition Benno Bokk Yakaar Amadou Ba apporte son soutien sans faille à leur candidat pour la mairie de Dakar. Alors que les langues commençaient à se délier sur ses absences aux côtés d’Abdoulaye Diouf Sarr dans cette période de pré-campagne en perspective des élections locales prévues le 23 janvier prochain, l’ancien ministre de l’Economie, des Finances et du Plan a mis fin aux supputations.



«Tu es sur la bonne voie. Le Président, Macky Sall compte t’appuyer davantage tout comme le parti. On ne te soutient pas parce que tu es Abdoulaye Diouf Sarr, tu es certes un homme bien, mais on a porté notre choix sur toi parce que tu es le meilleur candidat et tu as la confiance du Président », a lancé Amadou Ba à l’endroit du ministère de la Santé et de l’Action sociale, hier, lors de la rencontre avec les commerçants de l’Unacois



Aux commerçants, il fera savoir: «C’est à nous, politiques, de vous aider à faire le bon choix parce qu’il nous faut appuyer le Chef de l’Etat surtout dans ce contexte que Diouf Sarr connait très bien. Il sait que la Covid est encore là et vous me donnez l’occasion de le féliciter pour l’excellent travail abattu au niveau du secteur de la santé ».



La délégation était composée du ministre Seydou Gueye, du Dr Malick Diop, de Serigne Mbacké Ndiaye, et d’autres responsables politiques.



A son tour, l’Unacois de son côté, représentée par leur Président Idy Thiam et Ousmane Ndiaye, s’est réjoui du déplacement du candidat-maire. Mieux, elle promet de l’accompagner pour la conquête de la ville.



Prenant la parole, Abdoulaye Diouf Sarr a déroulé le programme «qu’il propose au secteur informel et qui tourne autour du réaménagement des marchés ». Lequel «va prendre en compte plusieurs aspects pour arriver à des lieux de travail sûrs, respectant les normes, avec des fonds disponibles pour un avenir plus radieux ».