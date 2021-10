[Vidéo] Candidature à la mairie de Ranérou : Le Sg du Parti de la Réforme Amadou Dawa Diallo à l’écoute de Macky Sall

Les Locales se préparent activement. À quatre mois des Elections du 23 janvier 2022, les leaders politiques balisent aussi le terrain. Le secrétaire général, du Parti de la réforme, Amadou Dawa Diallo est à l’écoute de son mentor Macky Sall.



Depuis Ranérou, devant ses nombreux militants, il a réaffirmé son ancrage au sein de la coalition présidentielle Benno Bokk Yaakaar (Bby), qui veut asseoir davantage son hégémonie dans le département. «Le Parti de la réforme est prêt au combat pour faire du département de Ranérou, le premier en termes de pourcentages», a déclaré Amadou Dawa Diallo, qui espère une large victoire de la coalition à laquelle il appartient à l’issue du vote des Locales.

Face à cette perspective, les militants de Ranérou ont plébiscité Amadou Dawa Diallo pour briguer la mairie de la commune. Réagissant à ces interpellations, Amadou Dawa Diallo a rappelé les règles qui régissent le fonctionnement d’une coalition. «Nous sommes dans une coalition et la posture républicaine voudrait qu’on laisse la primeur, le droit d’ainesse au coordinateur de se prononcer par rapport à la candidature», dit-il.



Il a cependant rappelé que lors des Législatives de 2017 et le parrainage, leur coalition était fortement majoritaire avec un score sans appel dans tout le département de Ranérou. Il attend donc le coup de sifflet de Macky Sall…