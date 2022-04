Candidature de Macky Sall en 2024: "Ça peut être la dernière législature du président", Oumar Youm

Oumar Youm sur la candidature de Macky Sall en 2024

Venu tenir une réunion sur le parrainage, le maire de Thiadiaye, Oumar Youm a été interpellé sur une probabilité d'une candidature du président Macky Sall. Il dira : "Ça peut être la dernière législature du président. On ne sait jamais ce que demain sera fait. Ce qu'on sait, c'est que c'est une législature qui va se réaliser en cours du deuxième mandat du président Macky Sall. On aura deux ans encore pour permettre au Président d'avoir une majorité à l'Assemblée nationale", déclare Oumar Youm.







Il ajoute : " C'est important de ne pas mettre les charrues avant les bœufs et de ne pas neutraliser l'action gouvernementale qui est en train d'être fait. L'enjeu de ces élections c'est de confirmer ce qui a été fait et décidé par le peuple sénégalais. Le peuple ne peut pas être incohérent. Le peuple ne peut pas élire un président en 2019 en cours de mandat lui donner une majorité qui va constituer une entrave dans la mise en œuvre des politiques publiques. L'histoire nous dira qui va être candidat et qui va être président en 2024. Y a que les personnes comme le président ou d'autres qui peuvent déclarer leur candidature mais nous, on n'est pas en cette phase-là", tente-t-il d'expliquer.