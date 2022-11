CAP 2025 de l’UEMOA: Des journalistes en conclave avec la Commission pendant 5 jours

Élue en mai 2021, la nouvelle Commission de l’Union économique et monétaire Ouest-africaine avec à sa tête le président Abdoulaye Diop a mis en oeuvre un Cadre d’actions prioritaires (CAP) pour la période 2020-2025 avec un budget de 112 milliards de F Cfa. Cette boussole pour le nouveau Collège des Commissaires tourne autour de trois objectifs stratégiques subdivisés en 23 actions phares. Un atelier d’information et de sensibilisation a donc été initié à Ouagadougou dans le but de vulgariser les objectifs de la nouvelle Commission mais aussi ses quelques réalisations depuis 2021.





Le top départ a été donné par le Secrétaire Général de l’UEMOA, Ahio Augustin Niango. Pendant cinq jours, des journalistes originaires des huit pays membres de l’Union seront imprégnés sur la ligne de conduite de la commission de l’UEMOA à l’horizon 2025. Ceci à travers la projection d’un film de 6 minutes pour un résumé en plus de l’intervention des différentes directions de commission. Il s’agit notamment de la direction de la Stratégie et de l’évaluation, de l’Energie, du délégué général à la Paix et à la sécurité, du secteur privé, de la direction chargée des Prix et des analyse statistiques, de la direction chargée de la prévision et des Etudes Economiques, du responsable du SIAR (Système d’information Agricole régional), de la direction de la Concurrence, celle des infrastructures et de l’aménagement du territoire et enfin de la direction de l’Economie Numérique. Au nom du président de la Commission, Abdoulaye Diop, Augustin Niango s’est félicité de la tenue de cette activité tout en revenant sur le contexte de l’élaboration de la nouvelle feuille de route. “Comme vous le savez ces dernières années ont vu émerger dans l’espace, des menaces et des défis nouveaux au cœur des Etats membres de l’Union. Dans ce contexte particulier que la Commission de l'UEMOA, l’organe exécutif s’est doté d’une feuille de route dénommée CAP 2025”. Les objectifs ont, en effet, été définis en fonction du contexte de l’espace. Un contexte marqué notamment par une instabilité surtout sur le plan sécuritaire.





Le CAP rentre donc dans la dynamique de l'UEMOA qui, “depuis sa création en 1994, () œuvre à faire de l’intégration régionale une réalité au quotidien vécue par les populations” comme l’atteste le secrétaire Général Augustin Niango. “Cela fait plus de 25 ans que l’Union conduit dans le respect de son traité des actions destinées à vulgariser le marché commun, à assurer la convergence économique, compléter les efforts des Etats membres à travers l’adoption et la mise en œuvre de politiques sectorielles de programmes et projets communs” a-t-il poursuivi. Le « CAP 2025 » de la Commission de l’UEMOA pour la période 2021-2025, c’est une vision adossée à des objectifs stratégiques déclinés en trois (03) axes d’intervention que concrétiseront vingt-trois actions phares en cohérence avec les dispositions clés du Traité modifié avec 128 actions qui impactent directement le quotidien des communautés. En guise d’exemple, un “processus d’octroi de bourses à des étudiants dans plusieurs domaines” a été enclenché d’après Souleymane Diarra, directeur de la Stratégie et de l'Évaluation. Par ailleurs, on note aussi “l’installation des mines solaires thermiques dans tous les Etats, la mise en place des pôles énergétique, l’ouverture des corridors entre autres actions” renseigne toujours Souleymane Diarra.





Au total, un budget de 112 milliards de F Cfa est prévu pour le financement du CAP 2025. Un financement presque acquis car les 92 milliards ont été mobilisés par la commission à travers différents mécanismes.