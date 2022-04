[Vidéo] Capacitation des élus de Yewwi : l’intercommunalité des territoires pour «Pallier les failles de la décentralisation» (Malick Gakou)

Capacitation des élus de Yewwi : l’intercommunalité des territoires pour «Pallier les failles de la décentralisation» (Malick Gakou)

La décentralisation au service de la gestion de proximité : la coalition Yewwi Askanwi, au cours d’un séminaire de trois jours, a voulu outiller ses élus afin de leur permettre de réussir leur gestion des collectivités territoriales.









Face à la presse et devant les membres de la conférence des leaders de Yewwi Askanwi, le comité scientifique, entre autres entités et responsables de la coalition, Malick Gakou a tiré un bilan positif de cette formation qui devrait permettre aux nouveaux élus de réussir leur mission au service des populations. Ce séminaire, « consacre le patchwork de problématiques auxquelles nos maires et présidents de départements sont confrontés dans l’exercice de leurs missions en tant qu’élus locaux », campe d’emblée l’ancien ministre sur la problématique de la gestion de territoires. En effet, pour réussir le développement, soutient Malick Gakou, il faut, à la base, des territoires développés, qui jouissent de la faculté fondamentale de la gestion de l’espace géographique du territoire, à savoir l’intercommunalité.





« Nous avons attiré l’attention de nos élus sur la nécessité de la création et de la mise en exergue de toute les potentialités liées à l’intercommunalité des territoires, à travers laquelle nous pouvons agréger les forces qui devraient nous permettre de mutualiser les ressources au grand service des populations que nous sommes appelés à gérer », lance-t-il.





« Le plus important c’est d’assurer à nos élus les capacitations... », réitère le membre de la conférence des leaders qui rappelle que la coalition Yewwi Askanwi « a pour ambition de développer le Sénégal, de sortir le Sénégal de l’ornière, de créer les paradigmes d’un développement assujetti à une croissance inclusive au service des populations de notre pays ».