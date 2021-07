Caravanes "Delta Covid-19 Tabaski" : Ministres et leaders politiques de l'Apr font fi des recommandations du Cnge

Les recommandations du Comité national de gestion des épidémies semblent ne pas être bien comprises par les autorités étatiques ou encore les responsables politiques de la mouvance présidentielle. "Il faut éviter tout rassemblement de quelque nature que ce soit, éviter les déplacements et voyages pendant cette période de fête de la Tabaski", ont conseillé les experts de la santé. Ce, pour limiter la propagation du virus Delta très présent au Sénégal. Rien que pour cette journée du 17 juillet, le ministère de la Santé et de l'Action a dénombré 1366 nouvelles contaminations.





Pourtant, même le Président de la République Macky Sall a prôné, hier, la "Tabaski chez soi". Pendant ce temps, des leaders politiques organisent des caravanes gratuites à l'occasion de la fête de Tabaski afin de favoriser les déplacements des étudiants issus de leurs localités respectives. Et les mesures barrières risquent de ne pas être respectées à 100%.





"Le ministre des Sports, Maire de Fatick Matar Ba, a encore décidé de prendre en charge le transport des étudiants de sa commune. Toujours soucieux de mettre les étudiants ressortissants de Fatick dans les meilleures conditions de voyage, le Maire de Fatick Matar Ba a décidé de prendre en charge leur transport et leur permettre de regagner leur terroir pour passer la fête de l'Eid El Kébir en famille", informe-t-on dans un communiqué reçu. Lequel ajoute : "En effet ce sont plusieurs centaines d'étudiants de Dakar, Saint-Louis, Ziguinchor, Bambey qui bénéficieront de la gratuité du transport pour se rendre á Fatick. Le premier magistrat de la capitale du Sine a affrété des bus dans les différentes zones concernées pour permettre aux étudiants ressortissants de Fatick de regagner leur famille pour les besoins de la fête de la Tabaski".





Cheikh Oumar Sy : "(…) ses ministres et directeurs offrent le rassemblement aux étudiants"





Il n'est pas le seul initiateur dans le gouvernement de Macky Sall. Sur d'autres affiches partagées sur les réseaux sociaux, on peut y voir les ministres Mansour Faye, Antoine Félix Antoine Diome. Le leader national de Njadeen et le coordonnateur du mouvement Appel, Magueye Boye en font partie.