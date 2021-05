Caution de 10 millions aux élections locales : "C'est totalement faux"

On devrait en savoir un peu plus sur le montant de la caution de participation aux prochaines élections locales prévues en janvier 2022 et confirmées dans un communiqué du ministère de l'Intérieur. Les services d'Antoine Diome ont démenti l'information sur les 10 millions requis pour la caution. " Cette information est totalement fausse! ", informe le ministère de l'intérieur.





Il faut toutefois retenir que me montant de la caution sera arrêtée à 105 jours avant les élections.