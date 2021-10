CCBM Holding : Plusieurs agents élevés au rang d'ambassadeur du groupe

Au grand théâtre national, le groupe CCBM Holding a, aujourd'hui, élevé au grade d'ambassadeur plusieurs agents de son personnel. Sous la présidence effective du ministre de l'Rconomie numérique et des télécommunications, Yankhoba Diattara, cette cérémonie marque aussi le lancement de l'école de formation CCBM Académie qui a déjà formé une trentaine d'agents (ambassadeurs) qui, à leur tour, en formeront d'autres.





Pur produit du daara de Koki, Serigne Mboup se dit dans l'obligation de sauvegarder et de pérenniser le lègue de son père. Dans cet élan, il ne se fixe donc pas de limite en élargissant son secteur entrepreneurial. Plusieurs filiales autres que celle de l'automobile ont été créées.





De ce fait, CCBM, le premier holding 100% sénégalais a noué un partenariat avec le Cabinet Profil qui les accompagne depuis 2014 dans le but de renforcer les capacités du personnel, dans la gestion des ressources humaines et de les aider à atteindre des résultats en matière de vente, de service et de management.





C'est avec enthousiasme que le PDG du cabinet Profil retourne à Serigne Mboup le succès de cette initiative né de son inspiration. Ainsi, les deux hommes espèrent qu'avec la formation continue, chaque année, ils auront de nouveaux ambassadeurs.





"La vision de Serigne Mboup, de préserver et de développer le capital humain, entre en droite ligne avec la vision du président Macky Sall qui met le capital humain au cœur des axes stratégiques", selon Yankhoba Diattara. Le ministre ne regrette pas d'avoir élevé en 2012, ce digne fils de Kaolack au rang de citoyen d'honneur modèle de la ville Thiès.