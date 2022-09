Ce que Aminata Touré conseille à Oulimata Sarr

Aminata Touré conseille à Oulimata Sarr

Aminata Touré, en rupture de ban avec la majorité présidentielle, s’est exprimée sur la nouvelle ministre de l’Économie et de la Coopération lors de l'atelier de lancement national des standards de qualité et de performance institutionnelle organisé par le projet Voix et leadership des Femmes au Sénégal ( VLF-Senegal)." Je voudrais dire clairement à Oulimata Sarr qu'elle doit veiller que les politiques économiques s'adressent aux droits des femmes, a-t-elle conseillé. C'est une sœur, j'aurai aimé la voir au ministère du Genre. Elle a travaillé pendant des années sur l'équité du genre et voilà une occasion qui lui est donnée pour faire prévaloir une économie équitable sur les droits des femmes". Aminata Touré considère que “les femmes ont des besoins spécifiques qu’il faut prendre en compte”.









Évoquant la parité, Aminata Touré estime qu’elle doit être élargie : “ Les femmes ont farouchement lutté pour gagner la loi sur la parité et aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes à l'Assemblée Nationale. Cette parité doit être élargie à toutes les sphères de l'État. Il y a suffisamment de femmes compétentes pour que la parité soit respectée même pour le gouvernement. L’Observatoire national de la parité doit faire des points périodiques pour permettre le respect de la loi”.