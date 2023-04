Ce que fait Macky Sall au moment du procès en appel de Sonko

Alors que s’ouvre ce lundi le procès en appel opposant Ousmane Sonko et Mame Mbaye Niang, le Président Macky Sall déroule son agenda présidentiel. Loin de cette actualité politico-judiciaire qui tient le pays en haleine.



Le chef de l’État est en Arabie saoudite. Il est arrivé à Djeddah hier dans la matinée. Après les honneurs royaux et le passage au Palais des hôtes, il a pris la direction de La Mecque.



Macky Sall est accompagné d’une délégation réduite comprenant comme principales figures marquantes Maodo Malick Mbaye, directeur général de l’Agence nationale de la Maison de l’outil, Hamady Dieng, directeur général de l’Agence de la construction des bâtiments et édifices publics, Djibril War de l’APR, et le poète Amadou Lamine Sall.



D’après L’Observateur, qui donne l’information, le président de la République et sa délégation logent à l’hôtel Royal, situé près de la Kaaba. Le journal rapporte que Macky Sall rentre à Dakar mercredi.