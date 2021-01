Ce que l'on sait sur le nouveau maire de Ross-Béthio, Madiop Diop

Madiop Diop, nouveau maire de Ross Bethio

Un mois après, le décès du maire de la commune, Ross Béthio élit un nouveau maire. En effet, les 43 conseillers municipaux se sont réunis pour élire leur nouvel édile parmi les 3 candidats qui s’étaient présentés pour remplacer Amadou Becaye Diop. Il s’agissait d’après nos confrères de Senego de Madiop Diop, le président de la commission coopération, relations extérieures et planificateur à la Direction générale des Équipements Scolaires, Samba Wade, deuxième adjoint au maire et de Arona Diaw, président de la commission de l’habitat et de l’urbanisme, en charge aussi de l’état-civil dans ladite mairie.





C’est finalement Madiop Diop qui a été choisi avec 25 voix au second tour devant Samba Wade qui n’a totalisé que 16 voix et Arouna Diaw qui s’est contenté de 2 voix seulement. À rappeler qu’au premier tour, le nouveau maire de Ross-Béthio avait obtenu 19 voix contre 14 pour Samba Wade et 10 pour Arona Diaw.