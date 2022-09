Ce que préconise le conseil des sages de BBY

A l’issue des derniers résultats électoraux, le conseil des sages de la coalition BBY sonne l’alerte et prône un renouveau. D’après la bande à Yéro Deh, coordonnateur du conseil des sages, « Il faut une prise en compte accrue de la gouvernance politique de Benno afin d’y apporter les réajustements nécessaires ».