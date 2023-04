Ce que Sonko avait dit sur Idy quand Madiambal lui avait demandé d’aller militer à Rewmi

2013. Ousmane Sonko sollicite et obtient de rencontrer Madiambal Diagne. Il est accompagné de Ismaïla Ba, son associé aux cabinets Mercalex et Atlas. L’ancien inspecteur des Impôts et Domaines est venu plaider la cause de Tahibou Ndiaye, l’ancien directeur du Cadastre, empêtré dans la traque des biens mal acquis.



C’est Madiambal Diagne qui donne ces détails dans sa chronique hebdomadaire parue ce lundi dans Le Quotidien. Ce jour-là, dit-il, Ousmane Sonko lui fit part de son intention d’entrer en politique en recueillant son avis. Au futur leader de Pastef, le journaliste suggéra d’abord d’aller militer à Rewmi de Idrissa Seck.



Objection de l’intéressé : «Ousmane Sonko révéla avoir essayé de se rapprocher de Idrissa Seck et l’avait rencontré déjà à deux reprises, mais avait fini par se convaincre qu’il ne pouvait rien faire avec cet homme qu’il percevait comme arrogant, trop imbu de sa personne», rapporte l’auteur des «Lundi de Madiambal».



Ce dernier l’invita alors à lancer sa propre formation politique. «Étant entendu qu’il y avait, de mon point de vue, de la place à prendre et qu’une nouvelle offre politique incarnée par des jeunes pouvait prospérer», justifie Madiambal Diagne dans son article.



«Le parti Pastef sera porté sur les fonts baptismaux, quelques semaines plus tard, en janvier 2014», rappelle le journaliste. Qui indique que lorsqu’il en a informé Amadou Ba, l’actuel Premier ministre et alors tout nouveau ministre de l’Économie et des Finances, ce dernier «en avait ri à gorge déployée» avant de placer la remarque suivante : «Sonko a certes du bagout, mais il détruira lui-même tout ce qu’il aura construit».