Cedeao-Propos attribués à Macky Sall : La présidence dément et dénonce une « fakenews »

La presidence de la Republique dement une fakenews attrobuées à Macky Sall

La cellule de communication de la présidence de la république a démenti, ce dimanche 13 mars, une fausse nouvelle largement partagée sur les réseaux sociaux à propos de l’ouverture des frontières entre le Sénégal et le Mali. Le communiqué parcouru par Seneweb, informe qu’ « Une annonce circule dans les réseaux sociaux attribuant à Sem le Président Macky Sall des propos qui seraient tenus à la Télévision nationale et selon lesquels « si la Cedeao n’ouvre pas la frontière (sic) avec le Mali à partir du 25 mars, le Sénégal ouvrira sa frontière avec le Mali ». Le document évoque une « fake News », donc nulle et de nul effet », précise la Présidence de la République.





Pour rappel, la frontière entre le Mali et le Sénégal a été fermée depuis le mois de janvier, suite aux sanctions de la Cedeao contre la junte malienne au pouvoir.