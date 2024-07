Cent jours de BDF- Sedhiou entre appréciations et dépréciations

Après cent jours passés à la magistrature suprême, le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye ( BDF) est-il en train de répondre aux attentes des populations sénégalaises ? Celles de Sedhiou sont entre appréciations et dépréciations.







Pour Abdoulaye Faty, le maire de la commune de Kolibantang, le président n'a pas encore déçu. Bien au contraire, il est sur la bonne voie. ''Si l'on considère ses promesses de campagne, l'espoir est permis. Le président est en train de corriger les erreurs de gestion de l'ancien régime par les assises de la justice, par la sécurisation des intrants agricoles, par l'anticipation sur les inondations et par le redressement moral des populations'', a-t-il déclaré.





Toutefois, l'édile de Kolibantang invite le chef de l'État à parachever les chantiers à l'arrêt. À Sedhiou, il a cité la boucle du Boudhie ( Sedhiou/ Bambaly/ Djiredji/ Marsassoum), la boucle du Pakao (Sandiniery/ Karantaba/ Kolibantang/ Niagha/ Bantandiang/ Saré Yoga), mais aussi la réalisation du pont de Temento.





Pour Idrissa Mane, conducteur de moto Jakarta, le gouvernement de Bassirou Diomaye Diakhar Faye n'a pas encore répondu aux attentes de la jeunesse. ''Il nous avait promis du travail, mais jusque-là, l'emploi des jeunes reste une préoccupation majeure. Pour restaurer la dignité de quelqu'un, il faut lui donner du travail'', a-t-il martelé.





Même son de cloche au marché central de Sedhiou. Modou Sylla vendeur de friperies pense que c'est très tôt de désespérer. Mais, il exhorte le président à appuyer sur la pédale douce sur le cas des marchands ambulants. '' Je suis contre l'occupation de la voie publique, mais vouloir régler le problème avec la brutalité peut porter préjudice aux jeunes tabliers et ambulants. Comme il n'y a pas encore d'emploi, il faut y aller avec tact'' estime ce commerçant.





Le syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire ( SAEMS) a remarqué que les choses vont dans le bon sens. Toutefois, Barnabé Diémé, le secrétaire général de cette structure a constaté que le gouvernement a quelque chose dans la tête, mais semble ne pas se concerter avec les syndicats. ''Il semble faire cavalier seul et au bout du tunnel, cela pourrait ne pas nous avantager.





And Geuseum reconnaît comme les autres que l'espoir est là vu les premiers pas vers la prise en charge des préoccupations des populations. Brodian Diakhate, le représentant de cette intersyndicale à Sedhiou apprécie beaucoup la démédicalisation qui apparaît déjà comme une solution au manque de ressources humaines et à la concurrence déloyale dans le secteur. Le syndicaliste a remarqué aussi que le chef de l'État a pris à bras le corps la question des intrants en promouvant le droit à la santé et non seulement le droit aux soins. Et c'est dans ce sens qu'il a apprécié à sa juste valeur la journée nationale de nettoiement et de désencombrement en vue de prévenir les inondations vectrices de maladies.