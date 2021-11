Centrafrique : l’ONU prolonge la mission de Mankeur Ndiaye

C’est le quotidien national Le Soleil qui donne l’information. Mankeur Ndiaye va rester une année de plus à la tête de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine (MINUSCA). Le Conseil de sécurité des Nations Unies a prorogé, jusqu’au 15 novembre 2022, le mandat de la mission que dirige l’ancien chef de la diplomatie sénégalaise.



«Je me félicite du renouvellement par le Conseil de Sécurité ce 12 novembre 2021 du mandat de la MINUSCA pour une année, jusqu’au 15 novembre 2022. Nous poursuivrons nos efforts pour l’exécution du mandat en continuant de travailler en étroite coopération avec le Gouvernement», a réagi le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies en RCA et Chef de la MINUSCA, Mankeur Ndiaye.



Le mandat de Mankeur Ndiaye consiste à protéger des civils et appuyer le processus de paix (mise en œuvre du cessez-le-feu et acheminement en toute sécurité de l’aide humanitaire). Il porte aussi, entre autres tâches, sur la promotion et la protection des droits de l’homme, la justice et l’état de droit, l’appui au dialogue républicain et aux élections de 2022, l’appui à l’extension de l’autorité de l’État, la Réforme du secteur de la sécurité (RSS) ainsi que le désarmement, démobilisation, réintégration et rapatriement (DDRR).