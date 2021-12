Centre-ouest : Me Sidiki Kaba réceptionne la section de recherches de Thiès

Après Dakar et Saint-Louis, Thiès est la troisième région du Sénégal à abriter une section recherches. La cérémonie de réception du joyau s'est déroulée ce vendredi. Le ministre des Forces armées indique que la dynamique va se poursuivant les autres parties du pays.







"La cérémonie d’inauguration de cette nouvelle section de recherches, au milieu de la capitale du rail est la matérialisation de cette nouvelle posture opérationnelle de la gendarmerie nationale dans le domaine de la police judiciaire, dans le cadre de l’intensification du maillage du territoire. Pour mieux faire face aux nouvelles formes de délinquance de plus en plus sophistiquées, d’autres sections de recherches, qui pour nous, constitue une réponse sûre vont voir le jour très prochainement dans d’autres circonscriptions ", annonce-t-il.





" Pour ne faire que le bilan de cette année qui tire à sa fin, la gendarmerie nationale a fait un bond remarquable dans la prise en compte de la sécurité des populations et des sanctuaires nationaux" explique Me Sidiki Kaba.





A en croire le ministre, Thiès est un lieu de replis des malfaiteurs qui opèrent dans Dakar et sa banlieue et il est plus que nécessaire de faire face.





"Le choix porté sur cette ville pour l’implantation d’une section des recherches en est une parfaite illustration. Je souligne que Thiès est la troisième à disposer d’une telle unité opérationnelle, après Dakar et Saint-Louis. La récurrence des vols de bétail, les trafics de tout genre ainsi que tous les enjeux transfrontaliers sont autant de raisons qui font que la création de cette section trouve sa pertinence dans le cadre de la prise en compte des besoins sécuritaires de ces deux grandes régions (Thiès et Diourbel) au carrefour des axes routiers majeurs qui desservent la capitale et les villes de l’intérieur", insiste le ministre des Forces armées.

Sur ces notes, il a exhorté les troupes à protéger davantage la rigueur connue de la section de recherches de la gendarmerie.





"Officiers gradés et gendarmes de la section de recherche de Thiès, je vous invite à faire preuve de plus d’exigence de rigueur et de loyauté envers vous-mêmes et envers le commandement. Vous êtes des agents de l’Etat spécialisé dans un domaine sensible et hautement stratégique. Gardez toujours en foi votre serment et attachez-vous à vos devoirs et obligations militaires particulièrement au devoir de réserve. Le métier que vous avez choisi, il exige du don de soi et de sacrifice. Je vous encourage en à faire un sacerdoce. Vous avez la confiance de vos chefs ", conclut Sidiki Kaba.