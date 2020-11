Cérémonie d’installation au CESE: « Passe d’armes » entre Idy et Baïdy Agne

Le premier-vice Président du Conseil économique, social et environnemental (Cese) Baïdy Agne a raillé le nouveau Président du Cese Idrissa qui a été installé ce jeudi devant le ministre du Travail Samba Sy et ses collègues conseillers.Prenant la parole dans l’auditorium, le premier vice-président du Cese s’est permis de faire une digression, histoire de détendre l’atmosphère.Prononçant son discours, M. Agne a rappelé qu’il partageait la même classe que le nouveau Président du Cese Idrissa Seck au Lycée Van Vollenhoven (actuel Lamine Gueye). Cependant, il lance sur un ton ironique : « En classe, j’étais meilleur que lui.»Mais le nouveau Président du Cese n’est pas resté sans commentaire. A sa prise de parole Idrissa Seck a, à son tour, répondu aux « provocations » de Baïdy Agne. « Vous étiez peut être les meilleurs de la classe. Après les études il est allé dans le monde des affaires, et moi je ne me suis embourbé en politique », rétorque-t-il.