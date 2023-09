Cérémonie de Sargal : Dakar exige la candidature de Abdoulaye Sylla

Après les multiples bénédictions et soutiens des religieux lors de la célébration de la 129 édition du Magal, de l’appel des mouvements citoyens, des femmes entrepreneurs, de la jeunesse de Keur Massar lors de la finale de l’Oncav, la pression pour exiger la candidature de Abdoulaye Sylla de Ecotra est toujours de mise.





En effet, hier encore, des populations venues de partout dans Dakar s’étaient donné rendez-vous à l’esplanade du Cices pour une cérémonie de Sargal au président du C50%Pn.



Occasion pour tous les intervenants au présidium de saluer l’action permanente de Sylla auprès de la communauté et des populations vulnérables. Autant de raison pour eux d’exiger la candidature officielle et sans précédent du Boss de Ecotra.