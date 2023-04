CESE: La tension grandit entre Idrissa Seck et les conseillers

Rien ne va plus au Conseil économique, social et environnemental (CESE).







En effet, huit des douze membres du bureau ont décidé de bloquer le fonctionnement de l'institution, pour exiger le départ immédiat du président Idrissa Seck. Ils lui reprochent ses nombreuses absences répétitives.





Et pour une sortie de crise, Mody Guiro, membre du Conseil économique, social et environnemental, appelle au dialogue. "Je ne connais pas les tenants et les aboutissants de cette affaire, mais nous percevons qu'il y a une dimension politique. Par contre, ce que je peux dire, c'est que, quels que soient les différends, je pense qu'il faut appeler peut-être les conseillers à dialoguer pour trouver des solutions. Je pense que la dimension politique, elle est là que je ne maîtrise pas du tout. Donc, que chacun assume ses responsabilités. En tout cas, je recommande aux parties intéressées de se réunir autour de la table pour discuter. Au-delà, que chacun d'entre eux puisse tirer les conclusions", lance Mody Guiro sur les ondes d'iRadio.





À préciser que le président du CESE, Idrissa Seck, a saisi par courrier le chef de l'État pour dénoncer ce qu'il qualifie de "rébellion".