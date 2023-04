CESE : Les 4 potentiels successeurs de Idrissa Seck

Depuis son accession à la magistrature suprême, le président Macky Sall a connu plusieurs hommes de confiance. Mais celui qui remporte la palme est de loin Mohammed Boun Abdallah Dione. Si l’état de leur relation est aussi bon, c’est bien parce qu’elle ne date pas d’hier. Les deux hommes collaborent depuis 2005. À l’époque, Macky Sall venait d’être nommé Premier ministre par le Président Abdoulaye Wade. Il décide de lui confier le poste de directeur de cabinet. Le compagnonnage se poursuit quand Macky Sall est nommé Président de l'Assemblée nationale. Là aussi, il fait confiance à Dionne pour occuper le poste de Directeur de cabinet. A la séparation Sall-Wade, Boun Abdallah Dione rejoint l’Organisation des Nations unies pour le développement industriel (Onudi).

Deux ans après sa prise de pouvoir (2014), Macky Sall fait appel à son ami de longue date pour lui confier le poste de ministre chargé de la mise en œuvre du Plan Sénégal Émergent (PSE) avant de le propulser à la tête de la Primature quelques mois plus tard. Pour les élections législatives de 2017, le premier ministre prend son bâton de pèlerin pour la conquête de la majorité à l’assemblée nationale. Une tâche qu’il va mener à la perfection puisque sur les 165 députés de l'hémicycle, la coalition Benno Bokk Yaakaar fait une razzia en remportant 125 sièges. Bis repetita lors de la présidentielle de 2019, le Premier ministre est au front pour le deuxième mandat/premier quinquennat du président Sall. La victoire en poche, le chef d’État engage une réforme pour mettre en place un régime présidentiel supprimant ainsi la fonction de premier ministre. Mais Macky Sall ne compte pas pour autant mettre son compagnon dans le frigo. Il est nommé depuis le 6 avril 2019 ministre d'État, secrétaire général de la Présidence de la République. Effacé de la vie sociopolitique du pays depuis quelques années, en raison de problèmes de santé, Boun Abdallah paraît avoir repris du poil de la bête en témoigne ces différents postes sur ses plateformes sociales.

Samedi 8 avril 2023 à Thiès : J'ai pris part à la rencontre de l'Intiative République et Démocratie. Parce que le Sénégal appartient à nous tous, j'ai invité le Pouvoir comme l'Opposition à agréer l'Appel pressant au Dialogue lancé par le Président Macky Sall ce 3 avril. pic.twitter.com/7lmNcIQS2G

Abdoulaye Daouda Diallo, le nomade de la seconde alternance











Dans les gouvernements de Macky Sall, il n’a occupé que des postes stratégiques. En 2012, il est nommé ministre délégué auprès du ministre de l'Économie et des Finances chargé du Budget, avant d'être promu ministre de l'Intérieur en 2013. Il a dirigé ce département pendant cinq ans, avant d'être nommé ministre des Transports terrestres et du Désenclavement en 2017, puis ministre des Finances et du Budget en 2019. De nombreux observateurs estiment que Abdoulaye Daouda Diallo faisait partie des candidats potentiels pour le poste de Premier ministre du Sénégal. Toutefois, c’est Amadou Ba qui lui a été préféré. M. Diallo s’est retrouvé à la Présidence comme Directeur de cabinet du Président de la République, Macky Sall. Une station qui illustre la relation de confiance qui lie les deux hommes. Une nomination au poste de Président du CESE lui permettrait d'avoir une notoriété institutionnelle égale à celle de Premier ministre.