CESE : Les conseillers BBY exigent la démission de Idrissa Seck

Les conseillers de la coalition Benno Bokk Yakaar ne veulent plus de Idrissa Seck comme Président du Conseil Économique, Social et Environnemental. Ils l’ont fait savoir dans un communiqué que Seneweb publie in extenso.





« Après avoir pris connaissance de la sortie politique malheureuse de M. IDRISSA SECK, président du CESE ce vendredi 14/04/2023 à Thiès, les conseillers membres du CESE ayant comme obédience politique la coalition BBY, ( plus de 30 maires et membres de conseil départemental et de la Diaspora), ce sont réunis ce jour au siège de l'APR SISE à Mermoz, Dakar en vue d'apporter une réponse politique à la déclaration politique de Monsieur IDRISSA SECK,non moins actuel président du CESE.

Considérant :

- que depuis son installation à nos jours comme président du CESE monsieur SECK n'a jamais accordé le plus petit aux conseillers de l'obédience politique BBY en refusant de leur accorder des audiences pourtant régulièrement sollicitées,

- notre attachement aux idéaux de la coalition politique de BBY sous la conduite éclairée du Pdt Macky Sall depuis plus d'une décennie,

- les efforts consentis par le président Macky Sall pour permettre à Monsieur SECK d'exister politiquement et de lui offrir une opportunité de se faire une santé physique et financière en le nommant par décret pdt du CESE,

-la logique de Monsieur SECK d'écarter tout le monde pour se positionner politiquement et à redorer son blason déjà bien terni,

- l'intention exprimée par Monsieur SECK de se présenter à la prochaine élection présidentielle du 25/02/2024 en étant déjà membre de la conférence des leaders de BBY au sein de laquelle aucun leader ne s'est exprimé sur une éventuelle candidature,

-qu'a travers tout le territoire national et dans toute la diaspora, les militants de BBY ont unanimement désigné son excellence Monsieur Macky Sall, président de BBY pour porter la candidature unique et consensuelle de notre coalition,

LES CONSEILLERS DE LA COALITION BBY, MEMBRES DU CESE :

Dénoncent avec fermeté cette sortie politique malheureuse et calculée de Monsieur SECK qui s'apparente beaucoup plus à une envie d'exister politiquement que de trouver une solution politique à la situation actuelle du pays,

- Dénoncent les propos teintés de manipulation de l'opinion et de délation à l'endroit de hautes personnalités de ce pays,

- Invitent monsieur SECK à la suite de cette sortie politique malheureuse, à soumettre sa démission de président du CESE ainsi qu celle des ministres du sports et de l'élevage dont son parti à la charge,

- Réclament l'exclusion de Monsieur IDRISSA SECK de la conférence des leaders de BBY,

- Réaffirment leur engagement sans faille et sans réserve à la politique de management de BBY initiée par le Président Macky Sall autour de tous les autres alliés depuis 2012,

- Soutiennent la candidature unanimement exprimée par les militants à la base de BBY à travers tout le territoire national et dans la diaspora. »









Fait à Dakar, le 16/04/24

Honorable Woula Ndiaye

Président de séance

Vive- président du CESE

Dr SADIA FATY

Rapporteur de la séance