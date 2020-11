CESE : Mimi boude l'invitation d'Idy, éconduit son coursier et…

Idrissa Seck avait convié Aminata Touré pour assister à sa cérémonie d'installation à la tête du Conseil économique, social et environnemental (CESE).





Mais, Mimi Touré a décliné l'invitation du tout nouveau président du CESE.





Selon les informations de Source A, elle a tout simplement éconduit le coursier venu lui apporter le carton d'invitation.





"Que personne ne me parle plus du CESE", lui aurait-elle balancé à la figure.