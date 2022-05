Changement climatique : Les ministres de l'Eau, l'Assainissement, l'Environnement, la Santé et l'Économie en conclave les 18 et 19 mai, en Indonésie

«Investir dans l'eau et l'assainissement pour réduire l'impact du changement climatique» sera l'une des principales priorités de la réunion des ministres du secteur que le partenariat Assainissement et Eau pour tous (SWA) organise les 18 et 19 mai 2022 à Jakarta, en Indonésie. Selon un communiqué qui rapporte l’information, cette rencontre de 2 jours réunira les ministres gouvernementaux de l'Eau, de l'Assainissement, de l'Environnement, de la Santé et de l'Economie, entre autres.

« Le succès de nos chefs de gouvernement dépendra de la rapidité avec laquelle nous pourrons mettre en œuvre des stratégies d'atténuation visant à réduire le réchauffement climatique et des plans d'adaptation qui renforceront la résilience des communautés face aux phénomènes météorologiques extrêmes », lit-on dans les colonnes du texte.

En matière d'adaptation, ajoute le document, ces chefs de gouvernement doivent « veiller à ce que nos infrastructures soient plus résistantes » au changement climatique. Ce qui aidera à accroître la disponibilité de l'eau en période de pénurie, à renforcer les systèmes d'assainissement contre les inondations et autres phénomènes météorologiques extrêmes, et à protéger notre sécurité sanitaire, alimentaire et de nos moyens de subsistance ».

A en croire le texte, actuellement, « seuls 5% du financement mondial total pour le climat sont consacrés à l'adaptation au changement climatique. Et la majeure partie de cet argent est destinée aux grandes infrastructures, et les zones urbaines, même si 80% des personnes extrêmement pauvres et 75% des personnes moyennement pauvres vivent en zone rurale ».

Face à cette situation, les partenaires d’Assainissement et Eau pour tous (SWA) appellent les gouvernements et les entreprises, non seulement à augmenter leurs engagements financiers en faveur de l'action climatique, mais à allouer 50% du financement climatique à l'adaptation.

Comme la réponse à la Covid-19 épuise des budgets limités, ils pensent que les décideurs politiques peuvent hésiter à augmenter les investissements dans l'eau et l'assainissement. Pourtant, soutiennent-ils, les estimations montrent que ces investissements procurent des avantages 21 fois supérieurs à leurs coûts initiaux. Ce qui signifie que des billions de dollars pourraient être mis à disposition, tout en promouvant la santé et des pratiques environnementales durables. De l’avis des partenaires d’Assainissement et Eau pour tous, canaliser cet argent vers l'adaptation au climat permettrait de « récolter des avantages économiques et nous aiderait à ne laisser personne de côté dans notre course pour arrêter les effets dévastateurs » du changement climatique. « Nous disposons des outils nécessaires pour nous sortir de cette crise. Une gestion avisée de l'eau et de l'assainissement peut alléger le fardeau du changement climatique sur les communautés du monde entier, notamment les plus vulnérables. Mais nous devons agir maintenant si nous voulons arrêter la détérioration de la planète », ont-ils soutenu d’emblée.