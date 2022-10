Chargé de sécurité, de l'image, Wer Dombo : Découvrez la task-force du président Ousmane Sonko...

Dans l'horizon Focus 2024, le parti Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l'Ethique et la Fraternité a procédé à la restructuration des instances de son Parti.





La liste des membres du bureau, de la Haute Autorité de Régulation du parti, du cabinet du président Ousmane Sonko et des commissaires scientifiques a été publiée sur décision N° 004-09-22-4 PASTEF/CP/POT portant nomination des membres de son Cabinet.





Ousmane Sonko après avoir révisé les statuts de son Parti a décidé ce qui suit : sont nommés dans le cabinet du Président de Pastef-Les Patriotes, Bakary Bathily Directeur du cabinet du président; Adji Maguette Faye adjointe au Directeur de cabinet; Ousseynou Ly, chargé de l'image du président; Alla Kane, conseiller du président; Jacques Habib Sy, conseiller du président; Mamadou Goudiaby; chargé de mission du président; Ansamouna Sarr, chargé de mission du président; Rougui Sow, chargée de mission du président; Omar Bamba Diagne, chargé de mission du président; Djiby Gulye Ndiaye, chargé du protocole; Fatima Mbengue, secrétaire-adjointe au protocole; Waly Diouf Bodiang, chargé de la sécurité; Sokhna Sady assistante.





Khadidja Mahécor Diouf, Khalifa Ababacar Sarr et Allé Badara Ba, sont chargés de la

coordination, auprès du président, des projets ci-après : programmes citoyens, notamment la Promotion du consommer local, les Dons de sang et le Programme PASTEF 25 (Sport-Salubrité).





L'ancien collaborateur du Président Macky Sall, Lansana Gagny Sakho est chargé de la coordination et du suivi des Programmes politiques (présidentiel, législatif et local) et du suivi des travaux des commissariats scientifiques, ainsi que ses camarades de partis Amadou Ba, Djibril Sonko et Moussa Balla Fofana.





Alioune Badara Mboup, Serigne Mor Bousso et Isidore Diouf vont piloter le Programme Wer dombo.





Fadilou Keita, Ousmane Abdoulaye Barro et Jamila Diallo sont chargé du Programme Nemmeku tour 2024.