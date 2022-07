Chasse gardée de l’opposition jusqu’ici : Kedougou tend les bras à Bby

Le département de Kedougou a reçu Mimi Touré. Il est sorti massivement écouter le message de la tête de liste de Benno Bokk Yakaar.



Cette région frontalière au Mali et à la République de Guinée, avec une faible densité au kilomètre carré a, pourtant, su mobiliser ses fils et filles.



Les orateurs qui se sont succédé au pupitre sont unanimes:«Kedougou ira à l’encontre de l’histoire. La localité, jusque là chasse gardée de l’opposition, tombera, cette fois-ci,dans l’escarcelle de Bby ».

Les leaders politiques locaux de la mouvance présidentielle ont conscience des enjeux. Ils le démontrent à travers leur unité. Une nouvelle donne qui, à coup sûr, renforcera la coalition majoritaire à l’issue du scrutin législatif du 31 jullet 2022.



En attendant, Mimi Touré est apparue, ce dimanche 17 juillet, sur le théâtre du meeting sous son meilleur jour. Elle respire la forme et entre en communion avec les militants, les deux mains levées au ciel, comme pour annoncer une victoire prochaine.



Manifestement, les populations qui l’acclament, à leur tour, ont dit oui à Macky Sall et béni son option politique.



De l’avis de Mimi Touré «Kedougou a beaucoup changé grâce à la réhabilitation du réseau routier qui a favorisé les investissements privés dans toute la région». Avec l’appui et le soutien du President Sall, « les jeunes de la région vont pouvoir exploiter pleinement leur potentiel », ajoute-t-elle.



Au cours des douze dernières années, plusieurs infrastructures ont été réalisées à Kedougou. On peut en citer le pont de Kedougou, la route Dialocoto-Mako, 19 fermes agricoles, 5 postes de santé et 1 milliards de FCfa injecté à travers la Der (996 millions) et le Fongip (14 millions FCfa).

D’autres initiatives comme Xeyu Ndaw Gni prévoient une enveloppe de 2,5 milliards FCfa, à destination des jeunes du département. La réhabilitation de l’aéroport et l’électrification par mini centrales solaires à travers Pamacel sont aussi en cours.