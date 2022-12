[Vidéo] Cheikh Abdou Mbacké se démarque de YAW et refuse de voter la motion de censure

Le fossé entre Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly et les députés Yewwi Askan wi se creuse d'avantage. Le député affilié à Wallu a déploré "un manque de considération" de la part des députés du groupe dirigé par Birame Souleye Diop.



"On n'a pas été consulté dans l'élaboration de ce document et lorsque je l'ai reçu je leur ai demandé ce qu'il fallait faire. Ils m'ont répondu qu'ils ne savaient pas".



Cheikh Abdou Mbacké a ainsi annoncé qu'il ne compte nullement voter cette motion. Par ailleurs, il a rappelé les autres projets de loi annoncés par l'opposition et qui ne sont toujours pas à l'ordre du jour.