Cheikh Ahmed Tidiane Youm (Pur) : «Ce qui me choque dans l’affaire de trafic de passeports diplomatiques»

Affaire des Passeports diplomatiques, réaction du Pur

«C’est une affaire à la fois triste et répugnante». Telle est la qualification donnée au dossier de trafic présumé de passeports diplomatiques et de visas impliquant deux députés de la coalition Benno Bokk Yaakaar, Boubacar Williemmbo Biaye et El Hadj Mamadou Sall, par Cheikh Ahmed Tidiane Youm du Parti de l’unité et du rassemblement (Pur)





«L’Assemblée nationale incarne la souveraineté du peuple. Les politiques doivent avoir conscience qu’ils doivent maintenir haut les valeurs et les vertus cardinales qui sont les sceaux de l’espèce humaine», a-t-il rappelé.









Face à Mamadou Ibra Kane dans l’émission «Jury du dimanche» sur iRadio, ce 24 octobre, ce proche du guide des Moustarchidines, Serigne Moustapha Sy, fait savoir : «Quand on est député, on ne peut pas se permettre de se comporter n’importe comment. Moi, ce qui me choque dans cette affaire, au-delà des accusations portées, c’est pourquoi ils n’ont pas démissionné ? Pourquoi attendre qu’on mette en place une commission ad hoc pour lever leur immunité parlementaire ?»