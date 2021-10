Cheikh Bamba Dieye : « Cette violence contre Sonko et ses militants est mesquine, inutile et dangereuse »

Cheikh Bamba Dieye député

Les réactions de l’opposition fusent de partout. Cela, après l’attaque dont Sonko et ses militants ont été victimes, ce lundi 11 octobre à Boucotte dans la ville de Ziguinchor. Selon Cheikh Bamba Dieye qui s’est joint à la vague d’indignation, « cette violence contre Sonko et ses militants est mesquine, inutile et dangereuse. Nous exigeons une réaction vigoureuse et immédiate des autorités compétentes », fulmine-t-il.





D’après le leader du FSD/BJ, « ce pays doit rester une terre de droit et de liberté pour tous. Il est illusoire de croire qu’un segment de la population aura le monopole de la violence qu’elle pourra exercer selon son bon vouloir sur les Sénégalais et que ces derniers resteront sans réaction », fait savoir le responsable politique, membre de Yewwi Aksan Wi dans un post sur Twitter.