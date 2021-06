Cheikh Bamba Dièye : « De très mauvaises lois ont été votées à l’Assemblée nationale, dans les mêmes formes »

Cheikh Bamba Dieye député

Cheikh Bamba Dièye a donné son avis sur la modification du code pénal et du code de procédure pénal. Pour le leader du Front pour le socialisme et la démocratie (Fsd/Bj) intervenu sur les ondes d’Iradio, « C’est deux choses, continuer la procédure, faire un recours auprès du Conseil conseil constitutionnel et alerter les Sénégalais parce que le contexte dans lequel la loi est venue incite à être extrêmement suspect sur les intentions du gouvernement Sénégal ».





Le député de l’opposition ajoute : « Les populations n’ont pas encore saisi la profondeur et la grande injustice que porte cette loi-là. C’est malheureux et c’est voulu et s’est fait à dessein. Le fait qu’il s’y est arrivé aujourd’hui ne les absout pas et ne leur donne pas la possibilité de croire qu’ils ont raison parce que de très mauvaises lois ont été votées à l’Assemblée nationale dans les mêmes formes et sont passées comme lettre à la poste ».